Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 8:

“Napoli – Barcellona sarà una grande sfida, gli azzurri ci arrivano abbastanza bene dopo le scosse ricevute da Gattuso nelle ultime settimane. Domani la formazione è già decisa: giocherà Mertens che marcherà a uomo Busquets e Manolas su Messi siccome il greco ha una velocità elevata. San Paolo? Peccato che non ci sarà la Curva B, 70 euro per un settore popolare sono a mio avviso troppi per una partita”