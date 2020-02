Il giornalista di TV Luna, Carlo Alvino, ha parlato a Radio Kiss Kiss della questione multe e sull’impatto di queste ultime sulla vita quotidiana dei calciatori del Napoli.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Sulla questione multe non ci sono novità, non c’è nulla di particolare. Sono tutte situazioni che ormai i calciatori conoscono bene e non hanno impatti sulla vita quotidiana. L’atmosfera intorno al Napoli è serena. Non credete a chi vi racconta il contrario, non c’è nessuna tensione grazie all’ottimo lavoro della società”.