Il rigore che ieri ha segnato Andrea Petagna, attuale attaccante della SPAL ma prossimo centravanti del Napoli, ha messo non poca paura a Maurizio Sarri. Il calciatore cresciuto nel vivaio del Milan sta cercando in tutti i modi di far rialzare la testa alla propria squadra che quest’anno sembra capace solo di inanellare risultati negativi.

L’ex Atalanta, infatti, ha segnato, con il gol di ieri, la sua decima realizzazione in campionato in questa stagione e ventiseisema in Serie A da quando è alla SPAL (cioè dalla scorsa stagione). Il dato interessante poi si rifa anche riguardo la percentuale realizzativa dal dischetto: 10 rigori segnati su 12 negli ultimi due anni. Vale a dire che l’83% circa delle volte che Petagna si presenta sul dischetto, fa gol che approssimativamente significa che sbaglia un rigore ogni 5.

Non male i numeri per lui anche se va detto che i due rigori sbagliati sono stati tirati quest’anno mentre l’anno scorso ogni tiro dagli undici metri dell’attaccante spallino è andato a segno.