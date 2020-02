Gds – Quattro gare di Serie A rinviate, spuntano le prime date per il recupero

Quattro sono i match rinviati di Serie A, tra Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari , Inter-Sampdoria e Torino-Parma. La Gazzetta dello Sport ha provato a fare le prime ipotesi sul possibile recupero. Il problema principale riguarda l’Inter, visto che è impegnata nei match di Coppa Italia ed Europa League. Infatti, se il club allenato da Antonio Conte, dovesse arrivare in fondo alle due competizioni, l’unica data disponibile per il recupero diventa dopo il 27 maggio, data in cui è fissata la finale della coppa Europea.