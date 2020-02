Ieri sera allo Stadio Artemio Franchi di Frenze è andato in scena il terzo anticipo di Serie A tra Fiorentina e Milan. I rossoneri, dopo essersi visti annullare un goal ad Ibrahimovic con il VAR, erano passati in vantaggio grazie al goal del solito Rebic, ma i Viola hanno raggiunto il pareggio grazie al rigore trasformato da Pulgar al minuto numero 85 che ha fissato il punteggio sul definitivo 1-1. Rosso per Dalbert a metà del secondo tempo. Grazie a questo pareggio, il Napoli si ritrova momentaneamente al sesto posto a pari punti con i rossoneri.