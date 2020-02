UFFICIALE – Allarme Coronavirus, rinviato un match di Serie B

L’allarme Coronavirus è arrivato anche in Italia. Come rivela il Gos (Gruppo operativo sicurezza) è stata ufficialmente rinviata la partita di Serie B, Ascoli-Cremonese, in programma oggi alle 15 allo stadio Del Duca di Ascoli Piceno.

La comunicazione è arrivata alle due squadre quando già erano giunte all’impianto sportivo, per disputare il match.

A Cremona, inoltre, è stato già segnalato un caso positivo e sono state chiuse le scuole, annullando tutti gli eventi in programma nella città lombarda.