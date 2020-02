Infortuni in casa Napoli: sarà solo una casualità?

L’annata 2019/2020 del Napoli, come tutti sappiamo, non è delle migliori. Sebbene ora grazie a Gennaro Gattuso sembra essere tornata compattezza nello spogliatoio e soprattutto sembrano essere tornati i risultati, sotto altri punti di vista la situazione non è perfetta.

Uno di questi aspetti è quello degli infortuni: mai come quest’anno il Napoli è stato tanto in difficoltà per via di essi.

Partendo da Milik, infortunatosi dopo la tournée americana ad inizio anno, fino ad arrivare agli ultimi acciacchi di Koulibaly, passando per gli infortuni muscolari di Maksimovic, Mario Rui e quelli più leggeri di Manolas, senza dimenticare i due “misteri” azzurri: Younes e Ghoulam.

Il più grave infortunio della stagione, però, l’ha subito Kevin Malcuit riportando la lesione del legamento crociato destro.

Una domanda sorge spontanea ai tifosi azzurri: qual è la causa di tutti questi infortuni?

Per riuscire a trovare una risposta ed analizzando la situazione in casa Napoli, si nota una cosa ben chiara.

Questo è, dopo 14 anni, il primo anno senza Alfonso De Nicola come responsabile dello staff medico azzurro.

La divisione con la società azzurra è avvenuta per volontà dello stesso dottore, che in un’intervista rilasciata a Il Mattino specificò di volersi concentrare nella sua nuova struttura di ricerca, formazione e prevenzione chiamata “ONE“.

Il professor De Nicola ha sempre avuto la stima di Aurelio De Laurentiis e negli anni ha sempre garantitò professionalità ed efficienza alla squadra partenopea, curando anche situazioni delicate come il doppio infortunio al crociato di Arkadiusz Milik o quello di Faouzi Ghoulam.

Proprio quest’anno, con la sua mancanza, gli infortuni sono aumentati, diventando una spina nel fianco per gli azzurri in questa difficile annata.

Ci si può appellare alla sfortuna, ma la realtà è che anche lo staff medico ha un ruolo fondamentale in una squadra di Serie A ed il Napoli ne è la prova.