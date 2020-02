Barcellona-Eibar, protesta dei tifosi al Camp Nou

Non è un momento facile fuori dal campo per il Barcellona.

Se nel rettangolo verde Messi e compagni vincono e convincono, all’esterno di esso i prossimi avversari del Napoli in Champions stanno vivendo un vero e proprio inferno.

Dopo il BarçaGate, inchiesta secondo la quale il club avrebbe pagato delle agenzie per mettere in cattiva luce alcuni membri del club sui profili social della squadra, i tifosi Blaugrana hanno messo in atto una pañolada, come riportato da Tuttomercatoweb. La protesta consiste nello sventolare fazzoletti bianchi al cielo durante un match, tutto ciò accompagnato da cori e fischi contro il presidente Bartomeu, ormai oggetto di continui attacchi da parte dei tifosi catalani.

Non il migliore dei momenti in casa Barça, non una cattiva notizia per la squadra di Gattuso.