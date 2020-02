Fabian Ruiz, il crack degli errori semplici e i gol spettacolari

Quella di Fabian Ruiz, ieri sera, è stata una partita alquanto rocambolesca. Lo spagnolo è passato dal commettere errori banali nelle varie zone del campo, al pennellare un sinistro a giro che si è depositato proprio all’incrocio.

Errori semplici e gol difficili, sembra questo il motto di Fabian Ruiz appena scende in campo, ma, in realtà, quella contro il Brescia non è altro che l’immagine simbolo della sua stagione.

Ha iniziato questa stagione al di sotto delle possibilità, che ha complice sicuramente anche le problematiche interne che hanno coinvolto giocatori, società e allenatore.

Un altro aspetto che ha condizionato la stagione del giocatore, con le insistenti sirene che arrivavano dalla Spagna, quell’interesse concreto di Real Madrid e proprio di quel Barcellona che martedì sera troverà al San Paolo.

Fabian Ruiz è tornato al top proprio adesso che si ritroverà i catalani contro, per la gioia di Gennaro Gattuso che potrà contare sul piede caldo dello spagnolo. Dopo Inter e Brescia, il sivigliano ha intenzione di riprovarci, soprattutto al San Paolo, contro quel Barcellona che tanto lo desidera, consolidandosi sempre più nei piani alti delle gerarchie di Gattuso e rendere sempre più concreta la presenza a Euro2020.