25 febbraio Napoli – Barcellona ottavo di finale di Champions League, ma sopratutto Messi al San Paolo.

“Da tanto tempo aspettavo di giocare al San Paolo, finalmente è arrivato il momento e non vedo l’ora di vedere che effetto mi farà, sarà un’esperienza molto bella anche se le cose sono cambiate rispetto ai tempi in cui c’era Maradona. Conosco i napoletani e la passione che hanno per il calcio, ho avuto compagni di squadra come il Pocho Lavezzi che mi ha raccontato molte cose, non vedo l’ora di giocare lì”. Queste le parole di Messi prima della sfida contro gli azzurri, parole significative che fanno sognare i napoletani e non solo.

Non c’è cosa più romantica che vedere giocare un Diez al San Paolo di Napoli, se poi è anche il numero 10 dell’Argentina tutto diventa ancora più romantico. Lo stadio del più grande di tutti i tempo, Diego Armando Maradona, che accoglie quello che per molti è il giocatore più forte visto su un campo di calcio per la nuova generazione: Lionel Messi. Tutti si, ma tranne a Napoli che hanno un’idea molto chiara: “Maradona è D10S“. Una sfida nella sfida, la curiosità da parte del campione blaugrana di calpestare l’erba di quello che fu lo stadio di Maradona.

Napoli – Barcellona al San Paolo è un ritorno al passato