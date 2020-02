UFFICIALE – Coronavirus, in Lombardia sospese oltre 40 gare: le ultime

In seguito ai diversi contagi del c.d. ‘coronavirus‘ in territorio lombardo, il Comitato Regionale Lombardia dispone la sospensione di oltre quaranta gare dilettantistiche nel lodigiano:

“Di seguito si pubblica ELENCO delle GARE del WEEK END del 22 e 23 Febbraio 2020 RINVIATE dal CRL a causa della criticità determinata dal Coronavirus, che ha coinvolto le zone del lodigiano e le società provenienti dallo stesso territorio.

Le società non presenti in questo elenco che hanno tesserati (Dirigenti, Tecnici, Calciatori ecc.) provenienti dalle zone interessate possono richiedere il rinvio della gara inviando entro le ore 12 di sabato 22 febbraio richiesta tramite mail o fax“.

Tuttavia, non dovrebbero esserci problemi per le categorie professionistiche, inclusa la gara di Serie A che andrà in scena stasera tra Brescia e Napoli, a pochi chilometri dal lodigiano.