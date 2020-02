Tuttosport: “Il Brescia pensa al cambio modulo per affrontare il Napoli”

Per la gara con il Napoli, Diego Lopez ha in mente qualche modifica a livello tattico con il cambio di modulo. Addio al 4-3-1-2, in settimana sono stati provati il 4-3-3 e il 4-3-2-1 e quest’ ultimo potrebbe essere quello più probabile. Un modulo che punta tutto su Balotelli come unica punta, a supporto del quale dovrebbero esserci Zmrhal e Bjarnason che avranno anche il compito di ripiegare a centrocampo per fare densità e avere superiorità numerica. A centrocampo oltre a Bisoli ci saranno Tonali e Dessena con quest’ ultimi due che potrebbero scambiarsi il posto tra playmaker e mezzala di sinistra.

Tra i pali rientra Joronen mentre in difesa con i terzini Sa belli e Martella spazio ai centrali Mateju e Chancellor.

Fonte: Tuttosport