Termina il match, gli azzurri battono il Brescia per 2 a 1 grazie alle reti di Insigne e Fabian Ruiz. Partita molto sofferta come ci si aspettava ma con grande determinazione gli uomini di Gattuso l’hanno portata a casa. Sono tre punti fondamentali per la corsa all’Europa soprattutto perchè, analizzando la partita, i partenopei pare abbiamo ottenuto il miglior risultato con il minimo sforzo. In vista del big match con il Barcellona, Gattuso ha potuto anche fare un po’ di turnover, lasciando fuori Callejon e facendo subentrare Allan e Zielinski solo nei minuti finali.

In ogni caso, il migliore in campo per noi della redazione di MondoNapoli.it è Lorenzo Insigne. Nessuno si è messo particolarmente in mostra ma il capitano del Napoli, con un rigore perfetto, ha riportato il punteggio sul risultato di parità. Inoltre, essendo nel primo tempo Demme marcato ad uomo, è stato lui il regista largo della squadra, toccando un’infinità di palloni. Il talento di Frattamaggiore sembra essere tornato quello di un tempo, lotta per 90 minuti e trascina i suoi alla vittoria a suon di goal.

Da evidenziare anche la meravigliosa prestazione di Mario Rui. Solido e preciso, annulla completamente la fascia destra bresciana e in fase di possesso riesce sempre ad eludere il pressing avversario grazie alla sua grande tecnica. Anche il portoghese, come tutto il resto della squadra, sembra essersi definitivamente ripreso.