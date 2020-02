Suggestione Belotti, arriva la risposta del presidente Cairo!

Voci che – inevitabilmente – si rincorrono (clicca qui per saperne di più), vedrebbero di non difficile fattibilità lo scambio Petagna- Belotti, con il secondo che approderebbe in azzurro al posto del neo-acquistato (ma disponibile da giugno) attaccante della Spal.

Dopo qualche dichiarazione di troppo, arriva la smentita di Urbano Cairo, presidente del club granata, che ai microfoni di Tuttosport ha dichiarato: “Belotti resta, non va al Napoli. Il capitano non si muove“.

Dinamiche di mercato, dunque, dalle quali è difficile districarsi: il classe ’93 piace al club partenopeo da diverse stagioni ma la presenza di un omologo come Milik e la difficoltà di intavolare una trattativa con la dirigenza torinese sembra rallentare l’ipotesi sin qui proposta.