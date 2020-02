Un Koulibaly a mezzo servizio non serve al Napoli. Il club azzurro ha deciso di aspettare che sia nuovamente al top della forma. Almeno sette giorni di full immersion poi si verificheranno nuovamente le sue condizioni: c’ è una tabella da seguire e sensazioni positive da ritrovare. « Aspetteremo anche la sua decisione » , ha tagliato corto Gattuso. Koulibaly sarà sicuramente spettatore con il Brescia (non è neanche partito con i compagni) e con il Barcellona.

Si farà un tentativo per il match di sabato 29 contro il Torino per averlo al top nella semifinale di ritorno in Coppa Italia con l’ Inter. Il Napoli non metterà fretta al suo campione. Gattuso andrà avanti con la coppia Manolas- Maksimovic che ha dimostrato grande affidabilità nelle ultime partite. Toccherà a loro anche contro il Brescia.

Fonte: Repubblica