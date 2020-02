Paolo del Genio, voce di Radio Kiss Kiss Napoli, si esprime sulla possibile soluzione tattica di stasera:

“Penso che giocheranno sia Milik che Mertens, insieme: si alterneranno per la posizione di prima punta in corso d’opera”.

“La sfida di stasera è molto complessa, specie se i calciatori non sono in grado di accantonare il Barcellona. I bresciani, almeno come giocavano con Corini, erano davvero pericolosi: difesa stretta e ritmi alti, staremo a vedere”.