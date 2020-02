Polonia, Kozminski: “Zielinski giocatore fantastico, il Napoli per il rinnovo gli dovrebbe garantire certe cifre”

Marek Koźmiński, vice presidente della federazione polacca, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli è una squadra forte con una rosa di livello elevato che negli ultimi anni ha sempre fatto grandissime cose. Rispetto al Brescia, credo che gli azzurri siano i favoriti. Il Napoli ha i suoi problemi ma ultimamente pare stia bene ed è in ripresa, Gattuso ha giustamente detto che cerca continuità. Zielinski? Ha doti calcistiche importanti ed una tecnica sopraffina, in nazionale fa cose stratosferiche, gli manca qualcosa per prendere la squadra per mano e portarla al successo. È troppo buono, gli manca un po’ di cattiveria calcistica, ma sta facendo grandi progressi. Consiglio a Milik e Zielinski sul rinnovo? Rientrano fattori economici. È sottovalutato Zielinski, le cifre che si leggono proposte dal Napoli sono inferiori alle qualità e a cosa sta dando al Napoli”.