Pagelle MN – Brescia-Napoli: Insigne vero leader, Fabian rievoca la Coppa Italia…

Ospina 5.5, di fatto un tiro in porta subito è uguale a una rete, deve lavorare maggiormente per infondere sicurezza al reparto difensivo

Rui 6.5, copertura difensiva sufficiente, ma merita mezzo punto in più, vista la costante presenza anche in zona offensiva

Di Lorenzo 6, probabilmente non la miglior partita della stagione, c’è da mettere in conto che il ragazzo ha speso veramente tanto, ricoprendo in passato vari ruoli per sopperire agli infortuni dei compagni



Maksimovic 6, mostra ancora alcune indecisioni, ma si sono visti passi in avanti, rispetto alle prestazioni contro Lecce ed Inter

Manolas 6.5, lotta, sempre presente sui contrasti aerei, è il pericolo numero uno per le difese avversarie sui calci piazzati

Demme 6.5, garantisce ordine al centrocampo, riesce a fermare le azioni avversarie, questa volta senza che gli sia attribuito il cartellino giallo

Elmas 6.5, ragazzo in continua crescita, ha sfoderato ottime prestazioni anche nelle scorse partite, in un ruolo dove non era stato abituato a giocare

Fabian Ruiz 7, fino al momento del gol una partita abbastanza opaca, dove lo spagnolo aveva commesso errori banali. A conti fatti, decide però il match, regalando i tre punti agli azzurri

Politano 6, prova ad incunearsi, ha dalla sua grinta e volontà, ma è lontano dal ragazzo di Sassuolo, il quale aveva fatto innamorare tutte le squadre di Serie A

Insigne 7, una prestazione da capitano e trascinatore, nonostante non abbia disputato una delle sue migliori partite, è funzionale alla causa, trasformando in rete il calcio di rigore

Mertens 7, punto di riferimento in avanti, con la sua sostituzione si spegne l’attacco partenopeo. Mette a segno una rete, peccato che sia in fuorigioco.