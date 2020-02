Orsi: “Gattuso scelga un titolare tra Ospina e Meret, l’alternanza è nociva per tutti”

Nando Orsi è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per commentare le scelte di Gattuso per quanto riguarda il dualismo tra Ospina e Meret:

“La situazione in casa Napoli per quanto riguarda i portieri non è positiva: l’alternanza continua è una cosa dannosa per i portieri. Ora c’è Gattuso che chiede che l’azione parta dal portiere, ma io resto un fautore del principio che il portiere debba essere più bravo a parare che a giocare con i piedi. Gattuso ha scelto Ospina, l’importante è che la gerarchia sia fissa. L’alternanza dei portieri non favorisce nessuno. Personalmente preferisco Meret, ma Ospina resta un portiere valido”.