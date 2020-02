Kostas Manolas, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Non abbiamo pensato al Barça, siamo indietro in classifica e oggi era obbligatorio vincere contro il Brescia. Primo tempo? Dovevamo giocare più veloce la palla, il campo non era in ottime condizioni, Gattuso nello spogliatoio ci carica sempre e fortunatamente alla fine l’abbiamo portata a casa. Il gruppo è sempre stato unito, abbiamo perso tanti punti contro le piccole. Abbraccio con Fabian? Prima della partita gli ho detto che doveva tirare meglio”.

“Contro il Barça faremo la nostra gara. Sarà una partita molto complicata contro un avversario forte, speriamo di fare una buona prestazione. Messi? Quando giochi contro il migliore del mondo si è sempre preoccupati, ma nessuno è imbattibile”.