Diego Lopez, allenatore del Brescia, ha parlato nel dopo partita ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Bisogna continuare con queste prestazioni, abbiamo fatto una performance importante. Il Napoli è una squadra di grande qualità. Siamo stai bravi in fase di non possesso. Nel secondo tempo è venuto fuori il Napoli e il rigore ha cambiato la partita. Abbiamo subito l’impatto dei due gol. Negli ultimi 10 minuti siamo stati nella loro area. Gol Fabian? Tutte le grandi squadre hanno grandi tiratori. Siamo consapevoli che dobbiamo cercare di andare a fare punti ovunque. Nelle prossime partite dobbiamo ripetere questa prestazione. Balotelli? E’ un giocatore importante per il Brescia, noi dobbiamo essere bravi ad aiutarlo a fare meglio. Ha sempre giocato in grandi squadre, deve capire che ora lui è il giocatore di riferimento”.