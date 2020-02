Gazzetta: “Stasera può tornare Allan, Insigne ok. Per l’attacco Gattuso ha un dubbio”

Mancano poche ore all’anticipo tra Brescia e Napoli per le 25esima giornata di Serie A.

In attesa delle formazioni ufficiali, la Gazzetta dello Sport ipotizza i probabili calciatori che Gattuso schiererà sul prato del Rigamonti:

“Milik è tornato in gruppo e si gioca il posto da titolare con Mertens che però resta favorito. Martedì c’è il Barcellona in Champions ma Gattuso ha spiegato che giocherà la formazione migliore. Torna Insigne, mentre Koulibaly è a rischio anche per la Coppa. Convocati Allan e Ghoulam, ma non Llorente“.