Del Genio: “Spero che gli azzurri abbiano la testa giusta per affrontare il Brescia”

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal:

“La gara di oggi non è facile, sopratutto per questo Napoli. Spero che gli azzurri stasera abbiano la testa giusta per fare risultato. E’ una squadra che gioca sempre bene, ti mette in difficoltà quando alza i ritmi, anche se ora con il cambio allenatore non so se sarà lo stesso. I giocatori devono avere tutti nella testa Brescia-Napoli, non esiste nessuna partita che puoi vincere se pensi ad altro. Secondo me giocheranno sia Mertens che Milik, si alternerà la prima punta”