Paolo del Genio, giornalista e cronista di Radio Kiss Kiss Napoli, parla in diretta sulle frequenze azzurre a poche ore dal match con il Brescia:

“Politano? Premetto di non voler fare paragoni con Callejon. Il ragazzo ha mostrato subito buon piglio e stasera – per lui – mi aspetto una maglia da titolare ed una prestazione di spessore. Ha già fatto capire quanto vale, ma penso che stasera possa essere la partita della svolta per lui”.