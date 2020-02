Antonio Corbo, firma di Repubblica, parla ai microfoni di Radio Marte:

“Per me il titolare in porta deve essere Meret, credo che abbia un potenziale enorme, Gattuso deve capire se viene allenato ed allevato bene questo grande talento del nostro calcio e un bene prezioso per il Napoli. Politano? È un giocatore che mi piace, ma non si può pensare che possa essere l’erede di Callejon. È uno con caratteristiche molto differenti dallo spagnolo”.