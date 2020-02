Commisso rincara la dose: “Impossibile costruire in Italia”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, attacca nuovamente le istituzioni del bel paese.

A margine di un evento alla Columbia University il patron viola avrebbe dichiarato:

“È impossibile costruire in Italia: hanno delle strutture vecchie e ciò che conta per loro è difenderle, non importa che non ci siano servizi igienici adatti o che i tifosi si bagnino con la pioggia.

Sto riscontrando vari problemi anche per confrontarmi con le istituzioni, così non riesco a regalare un degno stadio alla bellissima città di Firenze.

Fortunatamente, tutti i tifosi sono dalla mia parte”.