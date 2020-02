Jhon Chancellor, difensore del Brescia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in seguito alla sconfitta contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Abbiamo fatto una grande gara, c’è mancata la testa in alcuni punti della partita. Abbiamo preso due gol in cinque minuti e non va bene. Sapevamo che il Napoli era una squadra forte. Nelle prossime partite dovremo essere più cattivi”.