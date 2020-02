Come ricorda l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’attuale tecnico del Brescia, Diego Lopez, fu contattato da Aurelio De Laurentiis prima dell’arrivo di Benitez, ma non se ne fece nulla perchè si è voluto evitare lo scontro con Cellino, ex presidente del Cagliari, squadra in cui allenava l’uruguayano. La sfida di questa sera, quindi, per lui è un po’ speciale ed è molto sentita dai tifosi bresciani (Clicca qui).