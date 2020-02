Il Napoli si riporta in “zona Champions”, trovandosi a -9 dall’Atalanta, ma avendo giocato una partita in più. Dopo un momento iniziale di smarrimento, con la rete dei padroni di casa, Insigne trasforma il rigore del momentaneo pareggio, mentre Fabian Ruiz, con un capolavoro che rievoca la rete messa a segno, dallo stesso spagnolo contro l’Inter al Meazza, in Coppa Italia.