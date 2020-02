Davide Lippi, agente di Matteo Politano, ha parlato ai microfoni di TMW Radio in merito al suo assistito. Il procuratore ha argomentato sia sul suo mancato approdo alla Roma sia sulla sua nuova destinazione.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Perché è saltato lo scambio Spinazzola-Politano? Bella domanda. Loro sono due professionisti esemplari. Il primo si è rimesso subito a disposizione della Roma facendo anche delle prove importanti, Matteo invece ha una serietà unica e si merita di giocare in una squadra importante. Sono convinto che il Napoli sia la piazza giusta per lui, si è calato bene nell’ambiente e può fare benissimo con gli azzurri. Poi è chiaro che inserirsi a gennaio non è mai semplice… È inutile comunque continuare a guardare al passato, sono contento di quello che stanno facendo tutti e due e spero di vederli giocare il più possibile”.