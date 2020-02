Ag. Torregrossa avverte: “Napoli ha bisogno di fiducia ma il Brescia..”

Davide Torchia, agente dell’attaccante bresciano, parla così a Radio Kiss Kiss Napoli:

“La regola nel calcio è una sola: vincere per fare i tre punti, a prescindere. Proprio per questo motivo, gli azzurri non possono fare distinzioni di avversarsi ma necessariamente vincere per riacquistare fiducia”.

“Torregrossa? Speriamo torni per la prossima. Il Brescia ha buoni elementi per rincorrere la salvezza senza troppo disperarsi. Una squadra che lotta per non retrocedere può avere una serie di partite senza fare punti”.