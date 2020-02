Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Demme è diventato ormai un giocatore imprescindibile per Gattuso. Ha dato qualità al gioco ed equilibrio a centrocampo. Koulibaly? Sicuramente non giocherà contro il Barcellona, non è in condizione. Serve chiarezza sulle sue condizioni fisiche prima di poterlo arruolare”.