UFFICIALE: Designato l’arbitro di Brescia – Napoli: trend negativo, per ultima la sconfitta con la Lazio

Adesso è ufficiale: l’anticipo della 25esima giornata di Serie A, in programma domani sera tra Brescia e Napoli, sarà diretta dall’arbitro Orsato.

Il fischietto di Schio sarà così coadiuvato dagli assistenti Giallatini-Vecchi; il IV Uomo sarà Marinelli.

VAR: Chiffi-Preti.

Azzurri che non hanno un buon trend quando a dirigerli è Orsato: su 32 gare (dal 2008 ad oggi) solo 9 vittorie. L’ultima direzione di gara, tra l’altro, risale proprio allo scorso undici gennaio, quando i partenopei persero in casa della Lazio di Immobile.



Questi i precedenti:



