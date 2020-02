Tanti dubbi e molti ballottaggi in casa Napoli: il primo ballottaggio riguarda il portiere con Ospina attaccato da Meret. In attacco Milik è recuperato mentre Koulibaly continua a lavorare a parte. Possibile coppia difensiva formata da Manolas e Maksimovic con Mario Rui a sinistra. In mezzo c’è quasi l’imbarazzo della scelta con anche Elmas come opzione mentre in attacco è testa a testa tra Milik e Mertens.

Fonte: Sky Sport