Come da copione in occasione di match così importanti, i botteghini abilitati alla vendita dei tagliandi per Napoli-Inter sono stati presi d’assalto. La vendita aperta a tutti dalle ore 15:00, ha registrato sin da subito delle cifre record. A poche ore dall’inizio delle vendite infatti, sono già esauriti i biglietti per l’anello superiore della Curva B. Nelle prossime ore, potrebbero già finire anche quelli per Curva A e Distinti superiori! Si prospetta quindi un match mozzafiato con una cornice di pubblico pazzesca per la partita che decreterà la seconda finalista dell’edizione 2019-2020 della Coppa Italia.