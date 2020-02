Alessandro Monfrecola, ex intermediario per Hirving Lozano, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Lozano è un giocatore di talento, non a caso lo ha voluto un grande tecnico come Ancelotti. Il problema è che arrivato nella stagione sbagliata, Ancelotti lo faceva giocare in un ruolo non suo e anche la preparazione atletica non è stata delle migliori. Carlo non l’ha utilizzato in maniera adeguata e il pubblico di Napoli non ha constatato il miglior Lozano”.