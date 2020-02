L’ex Pazienza garantisce: “Demme necessario per gli azzurri, vi dico la mia idea”

Michele Pazienza, ex centrocampista azzurro dal 2008 al 2011, con ben 106 presenze e 4 goal, parla a Radio Kiss Kiss Napoli del suo omologo, in forza alla rosa azzurra del gennaio di quest’anno:

“Veramente un ottimo acquisto quello del Napoli. Demme sa abbinare perfettamente sia la fase di possesso che quella di non possesso: ha geometrie, sa dettare i tempi di gioco ed abbina quantità a qualità. Per una squadra come quella azzurra, che lotta assiduamente per i vertici, è veramente fondamentale avere uno come lui in rosa”.