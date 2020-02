FOTO – Zuniga nostalgico: su instagram posta la foto di una notte europea con gli azzurri!

La febbre da Napoli-Barcellona sta impazzando per tutta la città. I tifosi non vedono l’ora di gustarsi la partita con una delle squadre più forti della storia del calcio. Da quando gli azzurri sono tornati in Europa, non hanno mai affrontato la società catalana. La voglia di vedere Messi al San Paolo è così tanta che non solo i tifosi fremono d’ansia. Nella giornata di oggi infatti, l’ex terzino sinistro del Napoli, Camilo Zuniga, ha postato una foto di quando vestiva la maglia azzurra. La partita in questione era contro l’Arsenal, sempre in Champions, altra notte magica e triste allo stesso tempo rimasta impressa nella storia recente della squadra. Di seguito lo scatto in questione: