Prima del big match con il Barcellona, il Napoli dovrà fare i conti con il Brescia di Lopez e Balotelli. La sfida sarà tutt’altro che semplice ma Gattuso ha detto più volte che cercherà di inculcare nei ragazzi l’importanza che avrebbe questa vittoria. In ogni caso, gli azzurri sono appena atterrati a Brescia per il match che si disputerà domani alle 20:45. Di seguito lo scatto in questione: