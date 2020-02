Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Il Barcellona è una squadra che se gioca come deve non ne ha per nessuno. Tuttavia questo è un momento di sbando totale, ci sono problemi tecnici, infortuni e disordini nel club. Il Napoli potrebbe approfittarne e fare l’impresa”.