Venerdì 21 febbraio, ore 20;45, andrà in scena la sfida tra Brescia e Napoli, gara valevole per la 21esima giornata di Serie A. Per i padroni di casa, secondo SportMediaset, tante emergenze in difesa, con Diego Lopez che ha provato a schierare Mateju centrale di fianco a Chancellor. A centrocampo recuperato completamente Sandro Tonali, sarà lui a comandare in regia. Tra i pali torna Joronen, mentre in attacco in dubbio Torregrossa.