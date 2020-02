Tante le polemiche sul prezzo del biglietto per poter visionare Napoli – Barcellona, la Curva B, come sappiamo, ha disertato l’evento, criticando proprio la questione monetaria. Il prezzo per le due curve, infatti, è di 70 euro, mentre sale decisamente per le varie tribune. Intanto, comunque, critiche a parte, secondo quanto reperibile da www.ticketone.it, infatti, la disponibilità dei ticket sembra star diminuendo. Un buon segnale, per la squadra, che vede i propri tifosi essere uniti nonostante tutto.