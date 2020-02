Lo scenario per quanto riguarda Mertens è dunque cambiato. Il Napoli ha confermato l’ intenzione di presentare un biennale, ipotesi che Mertens può accettare a patto che ci sia un bonus. È questo il nodo di una trattativa ancora da sbloccare. Il club ha fatto una prima proposta: due anni a 4,5 milioni di euro d’ ingaggio più 2 milioni alla firma. per quanto riguarda Mertens L

L’ attaccante ci sta riflettendo assieme al suo entourage e continua a dialogare col Napoli per trovare la formula migliore. L’ intesa non c’ è ancora, ma il fatto che Mertens non abbia scelto un altro club è la conferma di un intrigo ancora tutto da sciogliere.

Fonte: Repubblica