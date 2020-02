Quando lasciarsi è l’opzione migliore per tutti…

Ragione o sentimento? Affari di cuore o affari di business? Nel calcio, come nella vita, spesso e volentieri il binomio mente-cuore non va di pari passo, creando situazioni complicate per chi le vive e per chi ci sta intorno.

In casa Napoli, da quasi un anno, la situazione è diventata pesante. Si è passati dalle stelle alle stalle, dalla lotta scudetto agli undici punti di vantaggio sulla terzultima. La causa di tutto ciò potrebbe (tra le altre cose) risiedere in un rapporto non più idilliaco tra una parte della squadra e la società. Il presidente De Laurentiis ha dimostrato negli anni di voler costruire e non demolire un progetto vincente, resistendo a offerte milionarie provenienti da mezza Europa per i suoi top player. I calciatori in causa però non hanno gradito questa “permanenza forzata”, calando mentalmente e fisicamente fino ad arrivare a quel famoso cinque novembre, giorno dell’ammutinamento.

La squadra adesso, con l’arrivo di Gattuso, è in netta ripresa ma per alcuni giocatori la situazione non è cambiata. Allan non è stato convocato per scarso impegno, Koulibaly è fuori da quasi tre mesi e negli sporadici ritorni in campo riceve una pioggia di insufficienze in pagella e così via. Sarà forse arrivato il momento di dirsi addio con dodici mesi di ritardo? A volte nel calcio, come nella vita, abbracciarsi e dirsi addio è la soluzione migliore. Per tutti…