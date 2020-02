Napoli Barcellona: che scelte farà Gattuso?

L’attesa è quasi finita. Martedì 25 febbraio alle ore 21, il Napoli aspetta il Barcellona al San Paolo per l’andata degli ottavi di finale della Champions League. Le due squadre si affrontano per la prima volta in una partita ufficiale ed il match vedrà anche il debutto di Lionel Messi nello stadio che ha fatto da sfondo ai trionfi degli anni ’80 di Diego Armando Maradona, di cui la “pulce” viene considerato l’unico erede legittimo, calcisticamente parlando si intende.

Il Barcellona è ovviamente favoritissimo secondo giornalisti, addetti ai lavori, siti specializzati in scommesse sportive. Ad inizio stagione Betway dava i catalani tra i principali favoriti per la vittoria finale della Champions insieme a Juventus, Liverpool, Manchester United, Paris Saint Germain e Manchester City.

Attualmente però i catalani non stanno certo affrontando un momento particolarmente positivo: ci sono infortunati importanti come Luis Suarez, Jordi Albi e Dembele oltre ad un recente cambio di allenatore (avvenimento molto raro a stagione in corso dalle parti del Camp Nou) senza dimenticare qualche tensione tra il già citato Messi e Abidal, dirigente della società.

Il Napoli dunque con due imprese tra andata e ritorno quanto meno ci proverà a mettere in difficoltà gli spagnoli. E’ il pensiero anche di Carlo Alvino: intervistato dal Blog l’Insider, il giornalista e tifoso azzurro concede al Napoli il 20% di possibilità di accedere ai quarti di finale di Champions League e si tratterebbe una prima volta assoluta nella storia degli azzurri. Alvino ha pure detto la sua sul futuro della squadra partenopea tanto che le risposte sono diventate una interessante ed interattiva infografica.

Ma quale sarà l’11 titolare che schiererà Gattuso per provare a battere Griezmanm e compagni? Difficile dirlo sin da ora ma possiamo provare a fare qualche ipotesi.

Il tecnico calabrese ad oggi sembra fidarsi maggiormente di Ospina in porta rispetto a Meret e probabilmente per una sfida così importante, punterà sull’esperienza del numero 1 colombiano. Sulle fasce, Di Lorenzo e Mario Rui saranno titolari al 99%. Posto certo anche per Manolas mentre l’altro difensore centrale sarà Maskimovic o Koulibaly, a seconda della condizione con cui quest’ultimo arriverà al giorno della partita.

A centrocampo Diego Demme sembra il metronomo indispensabile al 4-3-3 di Gattuso ed il posto dunque dovrebbe essere assicurato. Probabilmente insieme a lui ci saranno Fabian Ruiz e Zieliński. Ha fatto molto discutere la scelta dell’allenatore calabrese di non convocare Allan per la trasferta sul campo del Cagliari dopo che Gattuso non è rimasto soddisfatto dall’intensità con cui si è allenato il centrocampista brasiliano.

A questo punto difficile immaginare un ribaltamento della situazione nel giro di poco più di una settimana. Nel trio d’attacco infine se Insigne a sinistra e Callejon a destra giocheranno titolari al 99%, più dubbi ci sono per il terminale centrale offensivo. Dipenderà molto se Gattuso vorrà affidarsi all’estro di Mertens, autore di un gol capolavoro e decisivo nella trasferta contro il Cagliari oppure alla fisicità di Arkadius Milik che però nelle ultime uscite è sembrato decisamente poco preciso sotto porta.