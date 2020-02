Il Mattino: “Meret non gioca, ma il suo valore è quasi raddoppiato!”

L’ ultima partita di Alex Meret è stata quella del 3 febbraio in casa della Sampdoria. Poi tre panchine con Lecce, Inter e Cagliari. Da quando è arrivato Rino Gattuso, infatti, il portiere del Napoli ha perso la sicurezza del posto fisso.

L’ ALTERNANZA Era partito titolare inamovibile, poi un errore contro l’ Inter in campionato all’ inizio del 2020 aveva fatto vacillare le certezze dell’ allenatore fino al punto di metterlo in panchina nella gara successiva contro la Lazio per far spazio a Ospina. «Il colombiano gioca meglio coi piedi», aveva detto l’ allenatore del Napoli che infatti nelle ultime gare ha dato fiducia a Ospina. Eppure fino a questo momento le prestazioni di Meret gli sono bastate per far aumentare il proprio valore. Lo testimonia una top 11 pubblicata dal portale online Transfermarkt.com, considerato un sito specializzato nelle valutazioni e nelle operazioni di mercato nel mondo del calcio.

LA CRESCITA Meret, infatti, è il portiere di questa formazione di giovani talenti (è in compagnia di gente come Haaland, Lautaro Martinez, Fati e Kulusevski) che nell’ arco della stagione in corso hanno aumentato il proprio valore. Il portiere azzurro adesso varrebbe 40 milioni di euro, ovvero 15 in più rispetto alla passata stagione.

Fonte: Il Mattino