Dopo il primo tempo che si era chiuso sul risultato di 2-0, l’Atalanta alla fine è riuscita a portare a casa la vittoria nella prima sfida di questi ottavi di Champions League. I nerazzurri non rinunciano ad attaccare nemmeno nel secondo tempo e arrotondano il risultato prima con Freuler al 57′ con un gran destro a giro, poi con Hateboer 4 minuti dopo. Dopo il terzo gol c’è stato spazio anche per Gollini che ha compiuto un miracolo su Maxi Gomez dopo un suo errore. Ma il giocatore del Valencia a botta sicura a calciato tra le braccia dell’estremo difensore dell’Atalanta. Al 66′ il Valencia riesce a rendere meno amaro il passivo con Cheryshev da fuori area dopo un errore della Dea in fase di impostazione.

La squadra di Gasperini conquista un risultato prezioso in vista del ritorno ma dà soprattutto una grande prova di coraggio e solidità, dimostrando di poter competere anche ad alti livelli.