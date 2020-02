L’ex calciatore Francesco Baiano ha rilasciato alcune dichiarazioni su Dries Mertens ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Mertens sta dimostrando di essere fondamentale per il Napoli. Il fatto che abbia il contratto in scadenza non sta influendo sul suo rendimento in campo. I risultati migliori li ha avuti con Sarri”.

RUOLO “Dipende da lui. Se è in forma può essere schierato come prima punta, mentre se pensa di giocare più come rifinitore può essere posizionato sull’esterno“.