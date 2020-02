Gattuso ha osservato con attenzione il lavoro in solitario svolto domenica mattina da Allan. E ne ha apprezzato l’ impegno: quei sette chilometri di corsa sono la prima risposta che si attendeva dal brasiliano.

È stato il ds Giuntoli che si è soffermato per dieci minuti a colloquio con Allan, per ribadirgli alcuni concetti-chiave. Gattuso ha provato a smorzare alla sua maniera, con qualche battuta. Il clima è sereno, nessun rancore neppure da parte di Allan. Il calciatore ha ribadito: sono deluso perché ho perso la maglia da titolare. Gli manca la famiglia, che ora è in Brasile e tornerà a fine mese. Se anche in questi giorni dovesse confermare la sua redenzione, potrebbe trovare con il Brescia una maglia da titolare. Anche se è ovvio che tutti sognano di giocare titolare ben altra partita.

Fonte: Il Mattino