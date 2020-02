Il giornalista, Toni Iavarone, è intervenuto nel corso di Ne parliamo il lunedì per parlare della rivoluzione in casa Napoli programmata per la prossima stagione:

“Quando Maurizio Sarri andò via, avvisò tutti. Parlò di grandi cambiamenti da fare perchè il ciclo era finito. Poi andò via, e nessuno ascoltò le sue parole. Con Ancelotti in tanti hanno deciso di restare, ma già dal primo anno di Carlo bisogna iniziare il processo di cambiamento”.